Інформація щодо ціни Buckazoids (BUCKAZOIDS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00492629$ 0,00492629 $ 0,00492629 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,19% Зміна ціни (1 дн.) +5,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,66%

Актуальна ціна Buckazoids (BUCKAZOIDS) становить --. За останні 24 години BUCKAZOIDS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BUCKAZOIDS становить $ 0,00492629, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BUCKAZOIDS змінився на +0,19% за останню годину, +5,17% за 24 години та на -12,66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Ринкова капіталізація $ 548,18K$ 548,18K $ 548,18K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 548,18K$ 548,18K $ 548,18K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Buckazoids — $ 548,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BUCKAZOIDS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 548,18K.