Ціна BUCCI (BRRR)
Поточна ціна BUCCI (BRRR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRRR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BUCCI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.90 USD
- зміна ціни BUCCI протягом дня — +3.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BUCCI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BUCCI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BUCCI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BUCCI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.51%
|30 днів
|$ 0
|-6.72%
|60 днів
|$ 0
|+37.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BUCCI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.51%
+2.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the Bucci movement: A fun meme on a mission to become the Base Ambassador. Our goal is to onboard the next million users to Base, provide financial support to the Base foundation and support shelters and rehab facilities to save lives and clean the streets. THE LEGACY OF BUCCI BUCCI is a story of legacy and evolution, where the learning and success of the previous generation pave the way for the new generation. BUCCI not only honors its predecessor but also aims to push beyond the established limits with a clear vision of the future. Amid the rise of "memecoins" and the popularity of Base in 2024, Bucci (BUCCI) was created to promote, educate, and support the Base ecosystem. Recognizing the potential of online communities, the benefits of Base, and the role meme coins play in attracting new users, Bucci also positions itself as a charity movement dedicated to assisting shelters, rehab facilities, cleaning the streets, and saving lives. Bucci is an emerging digital asset that fosters a community focused on onboarding Base users, educating market participants, building personal connections, and supporting each other in navigating life. As the fastest, most efficient, and most eco-friendly meme coin in the crypto space, we aspire to be more than just a meme coin; we aim to be the ambassador of Base.
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