Сьогоднішня ціна BUCCI (BRRR)

Поточна ціна BUCCI (BRRR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRRR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUCCI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.90 USD

- зміна ціни BUCCI протягом дня — +3.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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