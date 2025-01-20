Сьогоднішня ціна Bubsy AI (BUBSY)

Поточна ціна Bubsy AI (BUBSY) сьогодні становить 0.04420537 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUBSY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bubsy AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.63K USD

- зміна ціни Bubsy AI протягом дня — +0.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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