Ціна Bubsy AI (BUBSY)
Поточна ціна Bubsy AI (BUBSY) сьогодні становить 0.04420537 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BUBSY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bubsy AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.63K USD
- зміна ціни Bubsy AI протягом дня — +0.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bubsy AI до USD становила $ +0.00014639.
За останні 30 днів зміна ціни Bubsy AI до USD становила $ +0.0011447334.
За останні 60 днів зміна ціни Bubsy AI до USD становила $ -0.0121553937.
За останні 90 днів зміна ціни Bubsy AI до USD становила $ +0.007434992354810196.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00014639
|+0.33%
|30 днів
|$ +0.0011447334
|+2.59%
|60 днів
|$ -0.0121553937
|-27.49%
|90 днів
|$ +0.007434992354810196
|+20.22%
Останній аналіз цін Bubsy AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+0.33%
-15.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bubsy AI is a ecosystem designed to help you moderate, analyze, and boost your community with the help of artificial Intelligence and machine learning.
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