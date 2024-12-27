Ціна BUBL (BUBL)
Поточна ціна BUBL (BUBL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 314.19K USD. Ціна BUBL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BUBL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 214.18 USD
- зміна ціни BUBL протягом дня — -0.80%
- циркуляційна пропозиція – 9.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BUBL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BUBL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BUBL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BUBL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.80%
|30 днів
|$ 0
|+20.16%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BUBL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.54%
-0.80%
-2.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BUBL is a memecoin developed on the Sui blockchain with a focus on community engagement and the playful concept of “bubble-awareness.” The project fosters a cultural experience that humorously highlights various kinds of “bubbles”—from economic trends to social phenomena and visual elements. Through interactive games, social events, and creative artwork, BUBL promotes community interaction and encourages users to engage with this theme in a fun, distinctive way. Prioritizing entertainment, BUBL offers more than just a token by delivering engaging activities on platforms like Telegram and beyond. With its mix of community-driven activities, lighthearted humor, and unique experiences, BUBL seeks to establish a lasting presence in the Sui ecosystem.
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