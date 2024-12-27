Сьогоднішня ціна BUBL (BUBL)

Поточна ціна BUBL (BUBL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 314.19K USD. Ціна BUBL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BUBL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 214.18 USD

- зміна ціни BUBL протягом дня — -0.80%

- циркуляційна пропозиція – 9.50B USD

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