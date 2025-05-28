Сьогоднішня ціна Bubbo (BUBO)

Поточна ціна Bubbo (BUBO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27,42K USD. Ціна BUBO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bubbo:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bubbo протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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