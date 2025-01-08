Сьогоднішня ціна Bubblu (BUBBLU)

Поточна ціна Bubblu (BUBBLU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.68K USD. Ціна BUBBLU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bubblu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.51 USD

- зміна ціни Bubblu протягом дня — -4.48%

- циркуляційна пропозиція – 999.25M USD

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