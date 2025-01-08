Ціна Bubblu (BUBBLU)
Поточна ціна Bubblu (BUBBLU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.68K USD. Ціна BUBBLU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bubblu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.51 USD
- зміна ціни Bubblu протягом дня — -4.48%
- циркуляційна пропозиція – 999.25M USD
Отримуйте оновлення цін BUBBLU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BUBBLU.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bubblu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bubblu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bubblu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bubblu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.48%
|30 днів
|$ 0
|-40.46%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bubblu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.10%
-4.48%
+3.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Join Bubblu on his exciting adventures, taking on one fun quest at a time. Each step is filled with surprises, challenges, and moments that bring the community together in laughter and excitement. Whether Bubblu is solving problems, exploring new places, or simply getting into mischief, his journey is about creating memories and spreading joy. Be part of the story and see where his next quest takes him.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BUBBLU до AUD
A$--
|1 BUBBLU до GBP
￡--
|1 BUBBLU до EUR
€--
|1 BUBBLU до USD
$--
|1 BUBBLU до MYR
RM--
|1 BUBBLU до TRY
₺--
|1 BUBBLU до JPY
¥--
|1 BUBBLU до RUB
₽--
|1 BUBBLU до INR
₹--
|1 BUBBLU до IDR
Rp--
|1 BUBBLU до PHP
₱--
|1 BUBBLU до EGP
￡E.--
|1 BUBBLU до BRL
R$--
|1 BUBBLU до CAD
C$--
|1 BUBBLU до BDT
৳--
|1 BUBBLU до NGN
₦--
|1 BUBBLU до UAH
₴--
|1 BUBBLU до VES
Bs--
|1 BUBBLU до PKR
Rs--
|1 BUBBLU до KZT
₸--
|1 BUBBLU до THB
฿--
|1 BUBBLU до TWD
NT$--
|1 BUBBLU до CHF
Fr--
|1 BUBBLU до HKD
HK$--
|1 BUBBLU до MAD
.د.م--