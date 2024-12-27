Сьогоднішня ціна BTU Protocol (BTU)

Поточна ціна BTU Protocol (BTU) сьогодні становить 0.33167 USD з ринковою капіталізацією $ 26.56M USD. Ціна BTU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BTU Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD

- зміна ціни BTU Protocol протягом дня — +3.35%

- циркуляційна пропозиція – 80.00M USD

Отримуйте оновлення цін BTU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BTU.