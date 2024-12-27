Ціна BTU Protocol (BTU)
Поточна ціна BTU Protocol (BTU) сьогодні становить 0.33167 USD з ринковою капіталізацією $ 26.56M USD. Ціна BTU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BTU Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44K USD
- зміна ціни BTU Protocol протягом дня — +3.35%
- циркуляційна пропозиція – 80.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BTU Protocol до USD становила $ +0.01074066.
За останні 30 днів зміна ціни BTU Protocol до USD становила $ -0.0021059054.
За останні 60 днів зміна ціни BTU Protocol до USD становила $ +0.1268896784.
За останні 90 днів зміна ціни BTU Protocol до USD становила $ +0.0797891056901831.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01074066
|+3.35%
|30 днів
|$ -0.0021059054
|-0.63%
|60 днів
|$ +0.1268896784
|+38.26%
|90 днів
|$ +0.0797891056901831
|+31.68%
Останній аналіз цін BTU Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.81%
+3.35%
+0.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins
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¥52.337526
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₽34.4107625
|1 BTU до INR
₹28.3743685
|1 BTU до IDR
Rp5,349.5153801
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₱19.2667103
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￡E.16.8720529
|1 BTU до BRL
R$2.0464039
|1 BTU до CAD
C$0.4742881
|1 BTU до BDT
৳39.568231
|1 BTU до NGN
₦513.4185266
|1 BTU до UAH
₴13.8837062
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Bs16.91517
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Rs92.1810431
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₸171.5828411
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฿11.2999969
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Fr0.298503
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HK$2.5737592
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