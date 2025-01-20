Сьогоднішня ціна BTRIPS (BTR)

Поточна ціна BTRIPS (BTR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BTRIPS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.91K USD

- зміна ціни BTRIPS протягом дня — -0.77%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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