Що таке BTour Chain ( MSOT)

MSOT is the native token of the BTour Chain project, a revolutionary research & survey platform based on blockchain. One of the major platforms of BTour Chain is soon-to-be released FingeRate app, a metaverse based survey platform. Users can make profit as a form of MSOT token from running surveys in SoT (Satisfaction of Things) devices in the app. SoTs are NFT based research & survey devices within the FingeRate metaverse world which is mapped from the real-world.

