Ціна BTour Chain (MSOT)
Поточна ціна BTour Chain (MSOT) сьогодні становить 0.01335146 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MSOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BTour Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.20K USD
- зміна ціни BTour Chain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BTour Chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BTour Chain до USD становила $ -0.0057645155.
За останні 60 днів зміна ціни BTour Chain до USD становила $ -0.0015438253.
За останні 90 днів зміна ціни BTour Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0057645155
|-43.17%
|60 днів
|$ -0.0015438253
|-11.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BTour Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-11.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MSOT is the native token of the BTour Chain project, a revolutionary research & survey platform based on blockchain. One of the major platforms of BTour Chain is soon-to-be released FingeRate app, a metaverse based survey platform. Users can make profit as a form of MSOT token from running surveys in SoT (Satisfaction of Things) devices in the app. SoTs are NFT based research & survey devices within the FingeRate metaverse world which is mapped from the real-world.
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