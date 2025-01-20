Ціна BTCs (BTCS)
Поточна ціна BTCs (BTCS) сьогодні становить 0.086977 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BTCs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.59K USD
- зміна ціни BTCs протягом дня — -15.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BTCs до USD становила $ -0.0164775035582983.
За останні 30 днів зміна ціни BTCs до USD становила $ -0.0402410832.
За останні 60 днів зміна ціни BTCs до USD становила $ -0.0471684272.
За останні 90 днів зміна ціни BTCs до USD становила $ -0.1020986909330984.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0164775035582983
|-15.92%
|30 днів
|$ -0.0402410832
|-46.26%
|60 днів
|$ -0.0471684272
|-54.23%
|90 днів
|$ -0.1020986909330984
|-53.99%
Останній аналіз цін BTCs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.84%
-15.92%
-22.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Little cookies is currently categorized as a meme coin. However, being the "little cookies" of the big cookies (BTC), it is far more valuable than other meme coins and operates on a different level than those "dog coins" or meme coins with no substance. Additionally, Little cookies is obtained through Minting, which is equivalent to mining, incurring gas fees and transaction costs. It has value support, which is why it will not reach zero.
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