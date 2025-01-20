Сьогоднішня ціна BTCs (BTCS)

Поточна ціна BTCs (BTCS) сьогодні становить 0.086977 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTCS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BTCs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.59K USD

- зміна ціни BTCs протягом дня — -15.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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