Інформація щодо ціни BTC Bull Token (BTCBULL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00754623 $ 0,00754623 $ 0,00754623 Мін. за 24 год $ 0,00775836 $ 0,00775836 $ 0,00775836 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00754623$ 0,00754623 $ 0,00754623 Макс. за 24 год $ 0,00775836$ 0,00775836 $ 0,00775836 Рекордний максимум $ 0,241602$ 0,241602 $ 0,241602 Найнижча ціна $ 0,00010301$ 0,00010301 $ 0,00010301 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,56%

Актуальна ціна BTC Bull Token (BTCBULL) становить $0,00764381. За останні 24 години BTCBULL торгувався між мінімумом у $ 0,00754623 і максимумом у $ 0,00775836, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BTCBULL становить $ 0,241602, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00010301.

Що стосується короткострокових результатів, то BTCBULL змінився на -- за останню годину, -0,04% за 24 години та на -2,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BTC Bull Token (BTCBULL)

Ринкова капіталізація $ 764,38K$ 764,38K $ 764,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 764,38K$ 764,38K $ 764,38K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BTC Bull Token — $ 764,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BTCBULL — 100,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 764,38K.