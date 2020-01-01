Токеноміка BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Дізнайтеся ключову інформацію про BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Офіційний вебсайт: https://www.tokensets.com/portfolio/btcfli Купити BTC2X-FLI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,22M $ 4,22M $ 4,22M Загальна пропозиція: $ 84,08K $ 84,08K $ 84,08K Циркуляційна пропозиція: $ 84,08K $ 84,08K $ 84,08K FDV (повністю розведена вартість): $ 4,22M $ 4,22M $ 4,22M Історичний максимум: $ 199,13 $ 199,13 $ 199,13 Історичний мінімум: $ 2,71 $ 2,71 $ 2,71 Поточна ціна: $ 50,17 $ 50,17 $ 50,17 Дізнайтеся більше про ціну BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

Токеноміка BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BTC2X-FLI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BTC2X-FLI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BTC2X-FLI, досліджуйте ціну токена BTC2X-FLI в реальному часі!

Прогноз ціни BTC2X-FLI Хочете знати, куди рухається BTC2X-FLI? Наша сторінка прогнозу ціни BTC2X-FLI поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена BTC2X-FLI зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!