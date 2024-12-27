Сьогоднішня ціна BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

Поточна ціна BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) сьогодні становить 46.84 USD з ринковою капіталізацією $ 6.07M USD. Ціна BTC2X-FLI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BTC 2x Flexible Leverage Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.40K USD

- зміна ціни BTC 2x Flexible Leverage Index протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 129.51K USD

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