Сьогоднішня ціна BTAF token (BTAF)

Поточна ціна BTAF token (BTAF) сьогодні становить 0.053983 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BTAF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BTAF token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.26K USD

- зміна ціни BTAF token протягом дня — -1.79%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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