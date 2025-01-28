Сьогоднішня ціна Bsop (BSOP)

Поточна ціна Bsop (BSOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 579.36K USD. Ціна BSOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bsop:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.12K USD

- зміна ціни Bsop протягом дня — +128.43%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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