Ціна BSClaunch (BSL)
Поточна ціна BSClaunch (BSL) сьогодні становить 0.00109429 USD з ринковою капіталізацією $ 7.01K USD. Ціна BSL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BSClaunch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 404.81 USD
- зміна ціни BSClaunch протягом дня — -10.34%
- циркуляційна пропозиція – 6.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BSClaunch до USD становила $ -0.000126245128745995.
За останні 30 днів зміна ціни BSClaunch до USD становила $ -0.0002614700.
За останні 60 днів зміна ціни BSClaunch до USD становила $ -0.0000687005.
За останні 90 днів зміна ціни BSClaunch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000126245128745995
|-10.34%
|30 днів
|$ -0.0002614700
|-23.89%
|60 днів
|$ -0.0000687005
|-6.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BSClaunch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-10.34%
-4.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BSCLaunch is a smart investment platform based on Binance Smart Chain, enabling projects to raise capital on a decentralized environment, and the community to invest with safety, freedom, and equal opportunity.
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