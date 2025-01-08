Сьогоднішня ціна BSCEX (BSCX)

Поточна ціна BSCEX (BSCX) сьогодні становить 3.41 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BSCX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BSCEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.79K USD

- зміна ціни BSCEX протягом дня — -3.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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