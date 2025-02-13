Ціна Bscbook (BOOK)
Поточна ціна Bscbook (BOOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.20K USD. Ціна BOOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bscbook:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.00K USD
- зміна ціни Bscbook протягом дня — -54.37%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bscbook до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bscbook до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bscbook до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bscbook до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-54.37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bscbook: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-54.37%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BscBook is a decentralized social platform built on Binance Smart Chain (BSC), designed to provide a true Web3 experience. Developed hackathon-winning dev, it enables users to interact securely without relying on centralized servers. BscBook leverages IPFS for decentralized data storage and data integrity. Users can log in seamlessly with their crypto wallets, eliminating the need for traditional accounts and preventing the storage of sensitive user data. With features like token management, tipping, staking, and liquidity tools, BscBook enhances DeFi and social engagement while fostering partnerships within the BNB ecosystem.
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