Сьогоднішня ціна Bscbook (BOOK)

Поточна ціна Bscbook (BOOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.20K USD. Ціна BOOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bscbook:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.00K USD

- зміна ціни Bscbook протягом дня — -54.37%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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