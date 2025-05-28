Сьогоднішня ціна BrutalSol (BRUTE)

Поточна ціна BrutalSol (BRUTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 442,42K USD. Ціна BRUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BrutalSol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни BrutalSol протягом дня — +14,38%

- циркуляційна пропозиція – 903,33M USD

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