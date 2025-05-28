Ціна BrutalSol (BRUTE)
Поточна ціна BrutalSol (BRUTE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 442,42K USD. Ціна BRUTE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BrutalSol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни BrutalSol протягом дня — +14,38%
- циркуляційна пропозиція – 903,33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BrutalSol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BrutalSol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BrutalSol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BrutalSol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+14,38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BrutalSol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6,83%
+14,38%
+413,01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch.
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