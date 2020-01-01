Токеноміка Brume (BRUME) Дізнайтеся ключову інформацію про Brume (BRUME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Brume (BRUME) Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Офіційний вебсайт: https://brume.money Купити BRUME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Brume (BRUME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Brume (BRUME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 124,23K $ 124,23K $ 124,23K Загальна пропозиція: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Циркуляційна пропозиція: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 124,23K $ 124,23K $ 124,23K Історичний максимум: $ 5,07 $ 5,07 $ 5,07 Історичний мінімум: $ 0,01944995 $ 0,01944995 $ 0,01944995 Поточна ціна: $ 0,04508191 $ 0,04508191 $ 0,04508191 Дізнайтеся більше про ціну Brume (BRUME)

Токеноміка Brume (BRUME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Brume (BRUME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRUME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRUME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRUME, досліджуйте ціну токена BRUME в реальному часі!

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