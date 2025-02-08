Ціна Brume (BRUME)
Поточна ціна Brume (BRUME) сьогодні становить 0.04079707 USD з ринковою капіталізацією $ 112.51K USD. Ціна BRUME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brume:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.76K USD
- зміна ціни Brume протягом дня — -21.56%
- циркуляційна пропозиція – 2.76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brume до USD становила $ -0.01121842439204641.
За останні 30 днів зміна ціни Brume до USD становила $ -0.0342972930.
За останні 60 днів зміна ціни Brume до USD становила $ -0.0368258668.
За останні 90 днів зміна ціни Brume до USD становила $ -0.3496364147023541.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01121842439204641
|-21.56%
|30 днів
|$ -0.0342972930
|-84.06%
|60 днів
|$ -0.0368258668
|-90.26%
|90 днів
|$ -0.3496364147023541
|-89.55%
Останній аналіз цін Brume: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-21.56%
-40.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.
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