Сьогоднішня ціна Brume (BRUME)

Поточна ціна Brume (BRUME) сьогодні становить 0.04079707 USD з ринковою капіталізацією $ 112.51K USD. Ціна BRUME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brume:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.76K USD

- зміна ціни Brume протягом дня — -21.56%

- циркуляційна пропозиція – 2.76M USD

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