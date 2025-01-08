Сьогоднішня ціна Bruh (BRUH)

Поточна ціна Bruh (BRUH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.04K USD. Ціна BRUH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bruh:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD

- зміна ціни Bruh протягом дня — -12.08%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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