Ціна Bruh (BRUH)
Поточна ціна Bruh (BRUH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 90.04K USD. Ціна BRUH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bruh:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.84K USD
- зміна ціни Bruh протягом дня — -12.08%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bruh до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bruh до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bruh до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bruh до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.08%
|30 днів
|$ 0
|-47.54%
|60 днів
|$ 0
|-60.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bruh: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.78%
-12.08%
-5.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet $BRUH, a green monster who's tired of the hype, the pumps, and the inevitable dumps. Unlike other tokens, $BRUH doesn't care about the moon or lambos. In fact, $BRUH doesn't care about much at all. He's seen the meme tokens come and go, watched as their value bled to zero, and he's had enough. So, what does $BRUH do? He launches his own token, of course. Powered by the iconic Mike Wazowski $BRUH face, $BRUH is here to spread a different kind of energy—a laid-back, "whatever" attitude that's refreshingly honest in a space filled with overzealous optimism. This isn't about creating the next big thing; it's about embracing the $BRUH moments in life, those times when you just want to throw your hands up and say, "Bruh."
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