Ціна Bruce (BRUCE)
Поточна ціна Bruce (BRUCE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.61K USD. Ціна BRUCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Bruce:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.95 USD
- зміна ціни Bruce протягом дня — -15.15%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Bruce до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Bruce до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Bruce до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Bruce до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.15%
|30 днів
|$ 0
|-76.85%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Bruce: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-15.15%
-41.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Bruce, a self proclaimed martial arts expert named after his idol, Bruce Lee From an early age, he’s been captivated by Lee's philosophy and fighting style Bruce has dedicated himself to mastering martial arts while embodying the legendary spirit of his namesake $BRUCE began on Kaspa on November 3rd and went under a token sale on November 8th where it sold out in just 7 minutes! $BRUCE is one of the first KRC20 projects to be listed on an exchange
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