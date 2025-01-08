Сьогоднішня ціна Bruce (BRUCE)

Поточна ціна Bruce (BRUCE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.61K USD. Ціна BRUCE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bruce:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.95 USD

- зміна ціни Bruce протягом дня — -15.15%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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