Ціна BRRRIAN (BRRRIAN)
Поточна ціна BRRRIAN (BRRRIAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.92K USD. Ціна BRRRIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BRRRIAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.08K USD
- зміна ціни BRRRIAN протягом дня — -30.89%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BRRRIAN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BRRRIAN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BRRRIAN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BRRRIAN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-30.89%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BRRRIAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.51%
-30.89%
+40.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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