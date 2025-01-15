Сьогоднішня ціна BRRRIAN (BRRRIAN)

Поточна ціна BRRRIAN (BRRRIAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 124.92K USD. Ціна BRRRIAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BRRRIAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.08K USD

- зміна ціни BRRRIAN протягом дня — -30.89%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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