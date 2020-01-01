Токеноміка Brrr de Money (BRRR) Дізнайтеся ключову інформацію про Brrr de Money (BRRR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Brrr de Money (BRRR) BRRR Token is the heart of the Brrr de Money ecosystem, a community-driven meme coin that combines the power of humor, blockchain technology, and financial innovation. Designed to be the coin of the people, BRRR is all about creating wealth through fun, community engagement, and decentralized governance. The tokenomics of BRRR include 100% liquidity allocation, ensuring a fair and transparent approach to its distribution, with no team allocation. This allows all holders to benefit equally from the token's growth, while empowering the community to drive key decisions through governance. The BRRR Sniper Bot is a cutting-edge, high-speed, multi-chain trading tool designed to enhance the BRRR ecosystem. Optimized for experienced traders, the bot offers fast, efficient, and customizable trade execution across multiple blockchains such as Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Base, and SUI. With advanced features like real-time transaction monitoring, price and volume alerts, and copy trading, the BRRR Sniper Bot allows users to automate their trades, track top-performing strategies, and make quick, informed decisions. With BRRR Token driving the community and BRRR Sniper Bot delivering cutting-edge trading tools, the ecosystem is designed to make meme-based wealth creation a reality while empowering holders to actively participate in governance and decision-making. Together, they form the foundation of a decentralized, community-first platform where every member has a chance to shape the future of crypto in their own way. Офіційний вебсайт: https://www.brrrdemoney.com Купити BRRR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Brrr de Money (BRRR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Brrr de Money (BRRR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 91,99K $ 91,99K $ 91,99K Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 91,99K $ 91,99K $ 91,99K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Brrr de Money (BRRR)

Токеноміка Brrr de Money (BRRR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Brrr de Money (BRRR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRRR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRRR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRRR, досліджуйте ціну токена BRRR в реальному часі!

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