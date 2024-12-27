Сьогоднішня ціна Brrr de Money (BRRR)

Поточна ціна Brrr de Money (BRRR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 468.20K USD. Ціна BRRR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brrr de Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.26K USD

- зміна ціни Brrr de Money протягом дня — +6.47%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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