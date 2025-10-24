Актуальна ціна Browsr AI сьогодні становить 0,00352982 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRWS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRWS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Browsr AI сьогодні становить 0,00352982 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни BRWS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни BRWS на MEXC вже зараз.

Ціна Browsr AI (BRWS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BRWS до USD:

$0,00352982
$0,00352982$0,00352982
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Browsr AI (BRWS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:03:39 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Browsr AI (BRWS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,04742989
$ 0,04742989$ 0,04742989

$ 0,00327585
$ 0,00327585$ 0,00327585

--

--

+4,04%

+4,04%

Актуальна ціна Browsr AI (BRWS) становить $0,00352982. За останні 24 години BRWS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRWS становить $ 0,04742989, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00327585.

Що стосується короткострокових результатів, то BRWS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +4,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Browsr AI (BRWS)

$ 17,88K
$ 17,88K$ 17,88K

--
----

$ 35,30K
$ 35,30K$ 35,30K

5,07M
5,07M 5,07M

10 000 000,0
10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Browsr AI — $ 17,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRWS — 5,07M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,30K.

Історія ціни Browsr AI (BRWS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Browsr AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Browsr AI до USD становила $ -0,0001836166.
За останні 60 днів зміна ціни Browsr AI до USD становила $ -0,0006097139.
За останні 90 днів зміна ціни Browsr AI до USD становила $ -0,0380083073137978.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0,0001836166-5,20%
60 днів$ -0,0006097139-17,27%
90 днів$ -0,0380083073137978-91,50%

Що таке Browsr AI (BRWS)

Browser reimagined: AI agents that think, navigate, and act on your behalf.

Meet Browsr your AI-powered browser for effortlessly exploring websites and blockchain data using simple language.

‣ Understands context, not just keywords ‣ Built-in VPN and zero-knowledge encryption ‣ Automates complex tasks in one step ‣ Blazing-fast edge computing ‣ Backed by Tier 1 KOLs & CEX listings ‣ Fueled by high-end marketing campaigns

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Browsr AI (BRWS)

Прогноз ціни Browsr AI (USD)

Скільки коштуватиме Browsr AI (BRWS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Browsr AI (BRWS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Browsr AI.

Перегляньте прогноз ціни Browsr AI вже зараз!

BRWS до місцевих валют

Токеноміка Browsr AI (BRWS)

Розуміння токеноміки Browsr AI (BRWS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BRWS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Browsr AI (BRWS)

Скільки сьогодні коштує Browsr AI (BRWS)?
Актуальна ціна BRWS у USD становить 0,00352982 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна BRWS до USD?
Поточна ціна BRWS до USD — $ 0,00352982. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Browsr AI?
Ринкова капіталізація BRWS — $ 17,88K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція BRWS?
Циркуляційна пропозиція BRWS — 5,07M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) BRWS?
BRWS досяг історичної максимальної ціни у 0,04742989 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) BRWS?
Історична мінімальна ціна BRWS становила 0,00327585 USD.
Який обсяг торгівлі BRWS?
Актуальний обсяг торгівлі BRWS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна BRWS цього року?
BRWS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни BRWS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:03:39 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Browsr AI (BRWS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

