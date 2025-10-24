Інформація щодо ціни Browsr AI (BRWS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,04742989$ 0,04742989 $ 0,04742989 Найнижча ціна $ 0,00327585$ 0,00327585 $ 0,00327585 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +4,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,04%

Актуальна ціна Browsr AI (BRWS) становить $0,00352982. За останні 24 години BRWS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BRWS становить $ 0,04742989, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00327585.

Що стосується короткострокових результатів, то BRWS змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +4,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Browsr AI (BRWS)

Ринкова капіталізація $ 17,88K$ 17,88K $ 17,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,30K$ 35,30K $ 35,30K Циркуляційне постачання 5,07M 5,07M 5,07M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Browsr AI — $ 17,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BRWS — 5,07M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,30K.