Токеноміка Browser DAO (BROWSER) Дізнайтеся ключову інформацію про Browser DAO (BROWSER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Browser DAO (BROWSER) Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace. Офіційний вебсайт: https://browser.icu Whitepaper: https://browser.icu/tokenomics Купити BROWSER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Browser DAO (BROWSER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Browser DAO (BROWSER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,33K $ 11,33K $ 11,33K Загальна пропозиція: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Циркуляційна пропозиція: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,33K $ 11,33K $ 11,33K Історичний максимум: $ 0,00062432 $ 0,00062432 $ 0,00062432 Історичний мінімум: $ 0,00001113 $ 0,00001113 $ 0,00001113 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Browser DAO (BROWSER)

Токеноміка Browser DAO (BROWSER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Browser DAO (BROWSER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BROWSER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BROWSER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BROWSER, досліджуйте ціну токена BROWSER в реальному часі!

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