Ціна Browser DAO (BROWSER)
Поточна ціна Browser DAO (BROWSER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 297.99K USD. Ціна BROWSER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Browser DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.98K USD
- зміна ціни Browser DAO протягом дня — -11.49%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Browser DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Browser DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Browser DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Browser DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Browser DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.00%
-11.49%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.
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