Сьогоднішня ціна Browser DAO (BROWSER)

Поточна ціна Browser DAO (BROWSER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 297.99K USD. Ціна BROWSER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Browser DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.98K USD

- зміна ціни Browser DAO протягом дня — -11.49%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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