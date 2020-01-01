Токеноміка Brotherhood (BOG) Дізнайтеся ключову інформацію про Brotherhood (BOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Brotherhood (BOG) The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood! A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin. BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Офіційний вебсайт: https://bogdanoff.io/ Купити BOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Brotherhood (BOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Brotherhood (BOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,27M $ 2,27M $ 2,27M Історичний максимум: $ 0,00474994 $ 0,00474994 $ 0,00474994 Історичний мінімум: $ 0,00209732 $ 0,00209732 $ 0,00209732 Поточна ціна: $ 0,00228324 $ 0,00228324 $ 0,00228324 Дізнайтеся більше про ціну Brotherhood (BOG)

Токеноміка Brotherhood (BOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Brotherhood (BOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOG, досліджуйте ціну токена BOG в реальному часі!

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