Інформація щодо ціни Brotherhood (BOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00474994$ 0,00474994 $ 0,00474994 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -12,84% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,40% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,40%

Актуальна ціна Brotherhood (BOG) становить --. За останні 24 години BOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BOG становить $ 0,00474994, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BOG змінився на +0,01% за останню годину, -12,84% за 24 години та на +6,40% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Brotherhood (BOG)

Ринкова капіталізація $ 12,86K$ 12,86K $ 12,86K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,86K$ 12,86K $ 12,86K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 999,0 999 999 999,0 999 999 999,0

Поточна ринкова капіталізація Brotherhood — $ 12,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BOG — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,86K.