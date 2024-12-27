Сьогоднішня ціна BROT (BROT)

Поточна ціна BROT (BROT) сьогодні становить 0.00131528 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна BROT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BROT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.11K USD

- зміна ціни BROT протягом дня — +17.56%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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