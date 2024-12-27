Ціна BROT (BROT)
Поточна ціна BROT (BROT) сьогодні становить 0.00131528 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна BROT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BROT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.11K USD
- зміна ціни BROT протягом дня — +17.56%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BROT до USD становила $ +0.0001965.
За останні 30 днів зміна ціни BROT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BROT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BROT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0001965
|+17.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BROT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.22%
+17.56%
-13.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Blockrot ($BROT) is the first tokenized, interactive 3D AI agent livestreamer and gamer. The project merges AI and gaming technology with the decentralized culture of Web3, offering real-time community interaction, co-creation and engagement. Its primary purpose is to build groundbreaking technology within an engaging, community-driven ecosystem where participants can co-create Blockrot and shape future innovations.
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