Сьогоднішня ціна Broovs Projects (BRS)

Поточна ціна Broovs Projects (BRS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BRS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Broovs Projects:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.66K USD

- зміна ціни Broovs Projects протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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