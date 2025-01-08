Ціна BROOT (BROOT)
Поточна ціна BROOT (BROOT) сьогодні становить 0.04073219 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BROOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BROOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.00 USD
- зміна ціни BROOT протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BROOT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BROOT до USD становила $ -0.0053998542.
За останні 60 днів зміна ціни BROOT до USD становила $ +0.0125727154.
За останні 90 днів зміна ціни BROOT до USD становила $ +0.00054413179088257.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0053998542
|-13.25%
|60 днів
|$ +0.0125727154
|+30.87%
|90 днів
|$ +0.00054413179088257
|+1.35%
Останній аналіз цін BROOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.05%
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