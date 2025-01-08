Сьогоднішня ціна Brolana (BROS)

Поточна ціна Brolana (BROS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BROS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brolana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.59K USD

- зміна ціни Brolana протягом дня — -3.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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