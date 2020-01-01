Токеноміка Brokoli (BRKL) Дізнайтеся ключову інформацію про Brokoli (BRKL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Brokoli (BRKL) Brokoli is an impact-to-earn NFT tree metaverse. Here, every DeFi function is climate positive at no extra cost for the user. Users can make, own, and trade the positive impact they make by using Brokoli's green DeFi products. Brokoli's core platform: a green aggregator for token swaps, lending and yield farming. It makes every DeFi transaction climate positive at no extra cost for the user. API: Any GameFi and DeFi platform can implement the Brokoli API to make their transactions climate positive, generating more revenue, brand awareness and users for Brokoli. NFT Digital Forests: Users can receive seeds by using Brokoli's green products or by completing quests. These seeds are turned into NFT trees after the DAO vote. Digital NFT forests will be tradable as Brokoli Impact Credits with other users that want to move up the leaderboard of impact, and with corporates that want CSR (corporate social responsibility) - it's a decentralized alternative to carbon credits. Governing the protocol is the decentralized autonomous organization (DAO) model that controls 100% of the climate offset funding, with the BRKL token at its core. This mechanism distributes the funds collected between Tree Planting, Renewable Energy and Electronic Waste Collection projects around the globe, with token holders having 100% control of the fund allocations. Офіційний вебсайт: https://brokoli.network/ Купити BRKL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Brokoli (BRKL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Brokoli (BRKL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 196,13K $ 196,13K $ 196,13K Загальна пропозиція: $ 125,00M $ 125,00M $ 125,00M Циркуляційна пропозиція: $ 53,47M $ 53,47M $ 53,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 458,48K $ 458,48K $ 458,48K Історичний максимум: $ 1,83 $ 1,83 $ 1,83 Історичний мінімум: $ 0,00309859 $ 0,00309859 $ 0,00309859 Поточна ціна: $ 0,00366815 $ 0,00366815 $ 0,00366815 Дізнайтеся більше про ціну Brokoli (BRKL)

Токеноміка Brokoli (BRKL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Brokoli (BRKL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRKL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRKL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRKL, досліджуйте ціну токена BRKL в реальному часі!

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