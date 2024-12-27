Сьогоднішня ціна Brokoli (BRKL)

Поточна ціна Brokoli (BRKL) сьогодні становить 0.00452341 USD з ринковою капіталізацією $ 241.98K USD. Ціна BRKL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brokoli:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.97K USD

- зміна ціни Brokoli протягом дня — +2.42%

- циркуляційна пропозиція – 53.47M USD

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