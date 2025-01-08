Ціна BROKIEINU (BROKIE)
Поточна ціна BROKIEINU (BROKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BROKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BROKIEINU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.19 USD
- зміна ціни BROKIEINU протягом дня — -6.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BROKIEINU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BROKIEINU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BROKIEINU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BROKIEINU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.46%
|30 днів
|$ 0
|-34.45%
|60 днів
|$ 0
|-35.82%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BROKIEINU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
-6.46%
-3.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brokie Inu symbolises hard core resilience. For all degens that have been rug pulled, liquidated trading on leverage by scam wicks, scammed by fraudulent crypto projects.Knocked down 7 times, get up 8, Brokies are not quitters and go again! The next meme coin or the next trade will take us to doggie Valhalla!It's a meme coin of a tenacious bulldog flippin burgers at McKeeDees.
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