Сьогоднішня ціна BROKIEINU (BROKIE)

Поточна ціна BROKIEINU (BROKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BROKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BROKIEINU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.19 USD

- зміна ціни BROKIEINU протягом дня — -6.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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