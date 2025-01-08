Сьогоднішня ціна BROKIE ON TON (BROTON)

Поточна ціна BROKIE ON TON (BROTON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.27K USD. Ціна BROTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BROKIE ON TON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27 USD

- зміна ціни BROKIE ON TON протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 888.89M USD

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