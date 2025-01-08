Ціна BROKIE ON TON (BROTON)
Поточна ціна BROKIE ON TON (BROTON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.27K USD. Ціна BROTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BROKIE ON TON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27 USD
- зміна ціни BROKIE ON TON протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 888.89M USD
Отримуйте оновлення цін BROTON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BROTON.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BROKIE ON TON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BROKIE ON TON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BROKIE ON TON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BROKIE ON TON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.07%
|30 днів
|$ 0
|-22.91%
|60 днів
|$ 0
|-10.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BROKIE ON TON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.07%
+1.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brokie Inu on TON symbolises hard core resilience. For all degens that have been rug pulled, liquidated trading on leverage by scam wicks, scammed by fraudulent crypto projects.Knocked down 7 times, get up 8, Brokies are not quitters and go again! The next meme coin or the next trade will take us to doggie Valhalla!It's a meme coin of a tenacious bulldog flippin burgers at McKeeDees.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BROTON до AUD
A$--
|1 BROTON до GBP
￡--
|1 BROTON до EUR
€--
|1 BROTON до USD
$--
|1 BROTON до MYR
RM--
|1 BROTON до TRY
₺--
|1 BROTON до JPY
¥--
|1 BROTON до RUB
₽--
|1 BROTON до INR
₹--
|1 BROTON до IDR
Rp--
|1 BROTON до PHP
₱--
|1 BROTON до EGP
￡E.--
|1 BROTON до BRL
R$--
|1 BROTON до CAD
C$--
|1 BROTON до BDT
৳--
|1 BROTON до NGN
₦--
|1 BROTON до UAH
₴--
|1 BROTON до VES
Bs--
|1 BROTON до PKR
Rs--
|1 BROTON до KZT
₸--
|1 BROTON до THB
฿--
|1 BROTON до TWD
NT$--
|1 BROTON до CHF
Fr--
|1 BROTON до HKD
HK$--
|1 BROTON до MAD
.د.م--