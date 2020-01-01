Токеноміка BROKIE AI ($BROKIE) Дізнайтеся ключову інформацію про BROKIE AI ($BROKIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація BROKIE AI ($BROKIE) The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream! Офіційний вебсайт: https://www.brokie.club/ Купити $BROKIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни BROKIE AI ($BROKIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена BROKIE AI ($BROKIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,14K $ 11,14K $ 11,14K Загальна пропозиція: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M Циркуляційна пропозиція: $ 999,95M $ 999,95M $ 999,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,14K $ 11,14K $ 11,14K Історичний максимум: $ 0,00153486 $ 0,00153486 $ 0,00153486 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну BROKIE AI ($BROKIE)

Токеноміка BROKIE AI ($BROKIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки BROKIE AI ($BROKIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $BROKIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BROKIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BROKIE, досліджуйте ціну токена $BROKIE в реальному часі!

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