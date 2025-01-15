Сьогоднішня ціна BROKIE AI ($BROKIE)

Поточна ціна BROKIE AI ($BROKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 307.34K USD. Ціна $BROKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BROKIE AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.10K USD

- зміна ціни BROKIE AI протягом дня — -22.39%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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