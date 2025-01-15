Ціна BROKIE AI ($BROKIE)
Поточна ціна BROKIE AI ($BROKIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 307.34K USD. Ціна $BROKIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BROKIE AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.10K USD
- зміна ціни BROKIE AI протягом дня — -22.39%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BROKIE AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BROKIE AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BROKIE AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BROKIE AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-22.39%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BROKIE AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7.67%
-22.39%
-66.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!
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