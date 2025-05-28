Ціна Brokecoin (BROKE)
Поточна ціна Brokecoin (BROKE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 237,00K USD. Ціна BROKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brokecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Brokecoin протягом дня — +1,53%
- циркуляційна пропозиція – 89,92B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brokecoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brokecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brokecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brokecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brokecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,82%
+1,53%
+31,39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BrokeCoin is a meme-meets-utility cryptocurrency project operating under the ethos of Transparency, Community, and Respect. Formally registered as an LLC in Wyoming, USA, BrokeCoin is building an expansive ecosystem that combines light-hearted spirit of meme culture with real-world crypto utilities—spanning gaming, staking, NFTs, web services, and an e-commerce platform. Brokecoin believes in developing useful and interesting meme-inspired utilities to both service the crypto industry, and generate value for holders.
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