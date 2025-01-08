Ціна Broge (BROGE)
Поточна ціна Broge (BROGE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BROGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Broge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.85 USD
- зміна ціни Broge протягом дня — -7.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Broge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Broge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Broge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Broge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.63%
|30 днів
|$ 0
|-24.74%
|60 днів
|$ 0
|-3.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Broge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
-7.63%
-12.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Originally Broge on Base was headed up by one developer. That developer divested or burned their tokens, and burned the initial LP. A few community members have put banded together to make Broge truly an open community token. A set of tenets has been created, the first of which is transparency, the second is that all members of the community have a voice in the ongoing development of the token. The third tenet is that all community-driven projects that can be will be open source. The final tenet is be chill, always. A first draft community white paper has been written and made available. There is a new web site. Community members have willingly airdropped their own tokens to raise awareness and adoption. There's new socials. Even a new mascot design.
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