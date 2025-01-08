Сьогоднішня ціна brodogcoin (BRO)

Поточна ціна brodogcoin (BRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.53K USD. Ціна BRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності brodogcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.99 USD

- зміна ціни brodogcoin протягом дня — -7.51%

- циркуляційна пропозиція – 965.30M USD

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