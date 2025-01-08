Ціна brodogcoin (BRO)
Поточна ціна brodogcoin (BRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37.53K USD. Ціна BRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності brodogcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.99 USD
- зміна ціни brodogcoin протягом дня — -7.51%
- циркуляційна пропозиція – 965.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни brodogcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни brodogcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни brodogcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни brodogcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.51%
|30 днів
|$ 0
|-22.98%
|60 днів
|$ 0
|-60.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін brodogcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.55%
-7.51%
+0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Bro Everyone Needs. Imagine a cryptocurrency that's not just a digital asset but your ultimate bro in the world of crypto. Brodogcoin is the loyal companion that stands by your side, ready to fetch those gains and have your back through thick and thin. Whether you're navigating the highs and lows of the market, chilling with your crew, or grinding for that next big move, Brodogcoin is there, bringing good vibes and zero drama. This is more than just a coin—it's your reliable wingman in the wild west of crypto, always ready to help you level up. Because every bro deserves a loyal companion, and with Brodogcoin, you're never riding solo!
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