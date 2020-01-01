Токеноміка Broccoli The Gangsta (BROC) Дізнайтеся ключову інформацію про Broccoli The Gangsta (BROC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Broccoli The Gangsta (BROC) BROC is a meme token that leverages the popularity of Broccoli the Gangsta Meme that's already famous on Social Media. Built on the Solana blockchain, BROC is a content creation token with the purpose of entertainement through an animated series and NFTs. Utilities will be released later as stated on our roadmap, around revenue sharing of the profits of the explotation of the IP. Офіційний вебсайт: https://broconsol.com/ Купити BROC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Broccoli The Gangsta (BROC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Broccoli The Gangsta (BROC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 8,87K $ 8,87K $ 8,87K Історичний максимум: $ 0,04634657 $ 0,04634657 $ 0,04634657 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Broccoli The Gangsta (BROC)

Токеноміка Broccoli The Gangsta (BROC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Broccoli The Gangsta (BROC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BROC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BROC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BROC, досліджуйте ціну токена BROC в реальному часі!

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