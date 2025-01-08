Ціна Broccoli The Gangsta (BROC)
Поточна ціна Broccoli The Gangsta (BROC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BROC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Broccoli The Gangsta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Broccoli The Gangsta протягом дня — -5.55%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Broccoli The Gangsta до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Broccoli The Gangsta до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Broccoli The Gangsta до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Broccoli The Gangsta до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.55%
|30 днів
|$ 0
|-44.63%
|60 днів
|$ 0
|-63.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Broccoli The Gangsta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.55%
+0.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
BROC is a meme token that leverages the popularity of Broccoli the Gangsta Meme that's already famous on Social Media. Built on the Solana blockchain, BROC is a content creation token with the purpose of entertainement through an animated series and NFTs. Utilities will be released later as stated on our roadmap, around revenue sharing of the profits of the explotation of the IP.
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