Ціна Broccoli (BROC)
Поточна ціна Broccoli (BROC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна BROC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Broccoli:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24,19K USD
- зміна ціни Broccoli протягом дня — +12,72%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
Отримуйте оновлення цін BROC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BROC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Broccoli до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Broccoli до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Broccoli до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Broccoli до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+12,72%
|30 днів
|$ 0
|-11,14%
|60 днів
|$ 0
|-7,17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Broccoli: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10,08%
+12,72%
-2,58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Broccoli Coin ($BROC) is a meme cryptocurrency token inspired by Broccoli, the dog of Binance founder Changpeng Zhao (CZ). Designed primarily as a meme-oriented token on the Binance Smart Chain (BSC), $BROC integrates advanced AI functionalities aimed at enhancing marketing, content creation, and community engagement. The token was founded by Nikolay Zharichev, a serial entrepreneur based in Dubai, originally from the CIS region. Zharichev is recognized as a memecoin expert and an innovator in artificial intelligence, leveraging his extensive experience to create a distinctive and engaging crypto project. The token launched within a well-established community known for successfully developing meme tokens, some achieving over $70M market caps and significant liquidity pools exceeding $3M. Broccoli Coin's ecosystem uniquely combines meme appeal with practical AI-driven tools accessible through its dedicated AI platform. These include: Chatbot: Multilingual AI chatbot (English, French, Spanish, German, Italian) offering conversation-based support, file uploads, advice, and idea generation. Marketing Mode: AI-driven marketing analysis, strategy formulation, and brand positioning assistance. AI Web Search: Generates detailed answers leveraging real-time web resources powered by artificial intelligence. Custom Visuals: Creates personalized images and graphics based on selected styles. Ad Wizard: Generates optimized ad creatives designed for improved audience engagement and conversions. Logo Lab: Quickly produces professional-quality logos from simple descriptions. Background Removal Tool: Easily removes image backgrounds with high accuracy. Image Analysis (Beta): Provides valuable insights extracted from visual data to assist in market research. Broccoli Coin was inspired by Changpeng Zhao (CZ), CEO of Binance, and his dog named Broccoli. The token aims to attract Binance’s attention and achieve listing on prominent cryptocurrency exchanges. It seeks qualification for BNB Foundation's token grant program, increasing its potential visibility within the crypto ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Broccoli (BROC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена BROC зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BROC до VND
₫--
|1 BROC до AUD
A$--
|1 BROC до GBP
￡--
|1 BROC до EUR
€--
|1 BROC до USD
$--
|1 BROC до MYR
RM--
|1 BROC до TRY
₺--
|1 BROC до JPY
¥--
|1 BROC до RUB
₽--
|1 BROC до INR
₹--
|1 BROC до IDR
Rp--
|1 BROC до KRW
₩--
|1 BROC до PHP
₱--
|1 BROC до EGP
￡E.--
|1 BROC до BRL
R$--
|1 BROC до CAD
C$--
|1 BROC до BDT
৳--
|1 BROC до NGN
₦--
|1 BROC до UAH
₴--
|1 BROC до VES
Bs--
|1 BROC до PKR
Rs--
|1 BROC до KZT
₸--
|1 BROC до THB
฿--
|1 BROC до TWD
NT$--
|1 BROC до AED
د.إ--
|1 BROC до CHF
Fr--
|1 BROC до HKD
HK$--
|1 BROC до MAD
.د.م--
|1 BROC до MXN
$--