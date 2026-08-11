Сьогоднішня ціна Broak on Base

Поточна ціна Broak on Base (BROAK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BROAK до USD становить $ 0 за BROAK.

Broak on Base наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 495, з циркуляційною пропозицією у 622,09M BROAK. Протягом останніх 24 годин BROAK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01340169, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BROAK змінився на +0,51% за останню годину та на -8,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Broak on Base (BROAK)

Ринкова капіталізація $ 27,50K$ 27,50K $ 27,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,50K$ 27,50K $ 27,50K Циркуляційне постачання 622,09M 622,09M 622,09M Загальна пропозиція 622 087 802,9426649 622 087 802,9426649 622 087 802,9426649

Поточна ринкова капіталізація Broak on Base — $ 27,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BROAK — 622,09M, зі загальною пропозицією 622087802.9426649. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,50K.