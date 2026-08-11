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Поточна ціна Broak on Base сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BROAK становить 27 495 USD. Відстежуйте оновлення цін BROAK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Broak on Base сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація BROAK становить 27 495 USD. Відстежуйте оновлення цін BROAK до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про BROAK

Інформація про ціну BROAK

Що таке BROAK

Офіційний вебсайт BROAK

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Ціна Broak on Base (BROAK)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 BROAK до USD:

$0,00004415
$0,00004415$0,00004415
-5,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Broak on Base (BROAK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:55:09 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Broak on Base

Поточна ціна Broak on Base (BROAK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BROAK до USD становить $ 0 за BROAK.

Broak on Base наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 495, з циркуляційною пропозицією у 622,09M BROAK. Протягом останніх 24 годин BROAK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01340169, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BROAK змінився на +0,51% за останню годину та на -8,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Broak on Base (BROAK)

$ 27,50K
$ 27,50K$ 27,50K

--
----

$ 27,50K
$ 27,50K$ 27,50K

622,09M
622,09M 622,09M

622 087 802,9426649
622 087 802,9426649 622 087 802,9426649

Поточна ринкова капіталізація Broak on Base — $ 27,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BROAK — 622,09M, зі загальною пропозицією 622087802.9426649. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,50K.

Історія ціни Broak on Base у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01340169
$ 0,01340169$ 0,01340169

$ 0
$ 0$ 0

+0,51%

-5,58%

-8,30%

-8,30%

Історія ціни Broak on Base (BROAK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Broak on Base до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Broak on Base до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Broak on Base до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Broak on Base до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,58%
30 днів$ 0-63,07%
60 днів$ 0-57,48%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Broak on Base

Прогноз ціни Broak on Base (BROAK) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна BROAK у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Broak on Base (BROAK) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Broak on Base потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Broak on Base у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни BROAK на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Broak on Base.

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Ресурс Broak on Base (BROAK)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemBase MemeMeme

Про Broak on Base

Які торговельні права зараз має Broak on Base?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни -5.58% за останні 24 години.

Чи привертає BROAK увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Meme,Base Ecosystem,Base Meme.

Наскільки ліквідний ринок Broak on Base?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо BROAK?

З кількістю токенів 622087802.9426649 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Broak on Base порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.5907501942594243360000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Broak on Base сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Broak on Base.

Люди також запитують: Інші запитання про Broak on Base

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 19:55:09 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Broak on Base (BROAK)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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