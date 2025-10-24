Інформація щодо ціни Broadcom xStock (AVGOX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 337,98 Макс. за 24 год $ 351,04 Рекордний максимум $ 372,62 Найнижча ціна $ 282,47 Зміна ціни (за 1 год) +0,60% Зміна ціни (1 дн.) +2,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,06%

Актуальна ціна Broadcom xStock (AVGOX) становить $348,83. За останні 24 години AVGOX торгувався між мінімумом у $ 337,98 і максимумом у $ 351,04, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AVGOX становить $ 372,62, тоді як його історичний мінімум — $ 282,47.

Що стосується короткострокових результатів, то AVGOX змінився на +0,60% за останню годину, +2,21% за 24 години та на -1,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Broadcom xStock (AVGOX)

Ринкова капіталізація $ 819,63K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,27M Циркуляційне постачання 2,35K Загальна пропозиція 23 721,79129508

Поточна ринкова капіталізація Broadcom xStock — $ 819,63K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AVGOX — 2,35K, зі загальною пропозицією 23721.79129508. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,27M.