Токеноміка Bro the cat (BRO) Дізнайтеся ключову інформацію про Bro the cat (BRO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bro the cat (BRO) “Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/33rVymHHPxfMvg4EHKBRF3h8a37cG7Et3eQWZzAkpump Купити BRO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bro the cat (BRO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bro the cat (BRO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 154,01K $ 154,01K $ 154,01K Загальна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M Циркуляційна пропозиція: $ 999,71M $ 999,71M $ 999,71M FDV (повністю розведена вартість): $ 154,01K $ 154,01K $ 154,01K Історичний максимум: $ 0,00726825 $ 0,00726825 $ 0,00726825 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00015447 $ 0,00015447 $ 0,00015447 Дізнайтеся більше про ціну Bro the cat (BRO)

Токеноміка Bro the cat (BRO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bro the cat (BRO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BRO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BRO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BRO, досліджуйте ціну токена BRO в реальному часі!

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